Дмитрий Тарасов решил побаловать 9-летнюю дочку бриллиантами

От первого брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина, которой вчера исполнилось 9 лет. В честь дня рождения наследницы спортсмен решил преподнести девочке шикарный подарок - сережки и подвеску с бриллиантами. Об этом презенте поспешила сообщить его бывшая жена в своем микроблоге. Оксана рассказала, что ее дочка в полном восторге, пишет 7d.org.ua.