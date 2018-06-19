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Дмитрий Тарасов решил побаловать 9-летнюю дочку бриллиантами

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Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

ФОТО: Scanpix

Накануне дочке футболиста Дмитрия Тарасова Ангелине исполнилось 9 лет. Заботливый папа решил порадовать дочку роскошным подарком. 

От первого брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина, которой вчера исполнилось 9 лет. В честь дня рождения наследницы спортсмен решил преподнести девочке шикарный подарок - сережки и подвеску с бриллиантами. Об этом презенте поспешила сообщить его бывшая жена в своем микроблоге. Оксана рассказала, что ее дочка в полном восторге, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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