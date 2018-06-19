Скорее узнайте: жестокие истины о Скорпионе

Человек, родившийся под этим знаком Зодиака обладает недюжинной силой духа и тела, с которой вам придется считаться, пишет Cluber.com.ua.
Скорпион энергичен, активен и недоверчив. Вот еще 14 качеств Скорпиона, к которым вам лучше быть готовым:
Скорпион невероятно сексуален. Не пытайтесь сопротивляться. Вы не сможете. Если вы почувствуете странное влечение к бородатому парню, который заснул у вас на плече в метро, скорее всего, он родился в ноябре.
Скорпион стремится к доминированию и контролю. Если вы думаете, что ваш партнер-Скорпион не носит трусы, так оно и есть. Он играет на ваших нервах и ждет пока вы сорветесь, чтобы поставить вас на место. Не слишком расслабляйтесь.
Скорпион всегда побеждает. Он настойчив, безжалостен, манипулятивен и очень силен. Вы захотите заручиться его поддержкой в проекте, потому что в этом случае ваша команда непременно победит.
Скорпион очень закрыт. Он ничем не делится в Facebook не потому, что изменяет вам. Просто он не хочет, чтобы мир был в курсе его дел. Если ваш партнер не зарегистрирован в социальных сетях и хранит свои фотографии или дневник в скрытом сейфе, — он точно Скорпион. Не пытайтесь за ним шпионить!
Скорпион хочет быть в курсе ваших дел. Он – крайне любопытен, любит исследовать и узнавать информацию. Лучше сами расскажите все о себе, иначе Скорпион замучит вас вопросами и будет вечно следить за вами, интересуясь, что вы скрываете.
Скорпиона влечет потустороннее и темное. Это не значит, что он — серийный убийца, он просто увлечен «темными делишками». Скорпион известен своим любопытством относительно смерти, ужаса, нуара, сверхъестественного и оккультного.
У Скорпиона искрометный сарказм.Иногда он может быть настолько злобным, что вас передернет от ужаса, но это не делает Скорпиона плохим человеком. Не судите его за это. Лучше найдите способность находить юмор в ужасных вещах, это значительно упрощает жизнь.
Скорпиону все равно, что о нем думают окружающие. Это действительно так!
Скорпион жестоко честен. Не спрашивайте его, хорошо на вас сидит это платье, если подсознательно знаете ответ на этот вопрос. Он непременно подтвердит ваши догадки.
Скорпион может быть экстрасенсом. Он умеет предугадывать развитие событий и знает, о чем вы думаете, прежде чем вы скажете об этом. Эта особенность объясняется его наблюдательностью и хорошей памятью.
Скорпион отчаянно предан. Если вы расскажете ему о том, кто вас обидел в 8-м классе или толкнул в метро по пути на работу, Скорпион достанет этих людей из-под земли и сделает им так больно, что они впредь не обидят и мухи.
Скорпион находчив и рассудителен.Если вам когда-нибудь понадобится помощь в любом деле или даже просто помочь спланировать сюрприз, позвоните Скорпиону. Мало того, что он будет полезен во всем, он ни в чем вас не осудит и будет держать рот на замке.
Скорпион имеет встроенный детектор лжи. Скорпион обладает невероятной памятью, а также врожденной способностью обнаруживать правду в любой ситуации, поэтому лучше всего не пытаться ему врать. Если вы это сделаете, вы только рассердите его, и вам не понравится, во что после этого превратится Скорпион.
Скорпион хитрый и может быть очень мстительным. Навредили Скорпиону? Вам лучше уезжать из города!