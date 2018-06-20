Силиконовая грудь Кайли Дженнер после беременности обвисла до талии (ФОТО)
19. июнь 2018, 20:25
Младшей из сестер Дженнер-Кардашян Кайли этим летом исполнится всего 21 год, а она уже проделала множество манипуляций со своей внешностью, в том числе и хирургическим путем. Сначала девушка подкорректировала черты лица…
А потом увеличила грудь и ягодицы по примеру своей старшей сводной сестры Ким Кардашян, пишет Soulpost.ru.
Но большие импланты в груди может и помогли Кайли сохранить форму после рождения ребенка в феврале этого года, но заметно утяжелили грудь. Вероятно из-за грудного молока (а импланты никак не мешают кормить грудью) прелести Дженнер стали еще больше и кожа вокруг потеряла свой тонус.
На свежих снимках Кайли вышла в свет в простом топе, который никак не поддерживал грудь, и она провисла едва не до талии.