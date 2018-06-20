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  • Силиконовая грудь Кайли Дженнер после беременности обвисла до талии (ФОТО)

Силиконовая грудь Кайли Дженнер после беременности обвисла до талии (ФОТО)

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Кайли Дженнер

ФОТО: Instagram / Instagram/Scanpix

Младшей из сестер Дженнер-Кардашян Кайли этим летом исполнится всего 21 год, а она уже проделала множество манипуляций со своей внешностью, в том числе и хирургическим путем. Сначала девушка подкорректировала черты лица…

А потом увеличила грудь и ягодицы по примеру своей старшей сводной сестры Ким Кардашян, пишет Soulpost.ru.

Но большие импланты в груди может и помогли Кайли сохранить форму после рождения ребенка в феврале этого года, но заметно утяжелили грудь. Вероятно из-за грудного молока (а импланты никак не мешают кормить грудью) прелести Дженнер стали еще больше и кожа вокруг потеряла свой тонус.

На свежих снимках Кайли вышла в свет в простом топе, который никак не поддерживал грудь, и она провисла едва не до талии.

Кайли Дженнер / Scanpix

ФОТО: Instagram / Instagram

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