Силиконовая грудь Кайли Дженнер после беременности обвисла до талии (ФОТО)

А потом увеличила грудь и ягодицы по примеру своей старшей сводной сестры Ким Кардашян, пишет Soulpost.ru .

Но большие импланты в груди может и помогли Кайли сохранить форму после рождения ребенка в феврале этого года, но заметно утяжелили грудь. Вероятно из-за грудного молока (а импланты никак не мешают кормить грудью) прелести Дженнер стали еще больше и кожа вокруг потеряла свой тонус.