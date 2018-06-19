Журналист из Швейцарии разочаровался в красоте русских девушек

Прибывший в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 швейцарский журналист Рене Вебер заявил в своей публикации для Die Südostschweiz о том, что в стране-хозяйке мундиаля он практически не встречал красивых девушек.
Остановившийся в Тольятти корреспондент в материале под заголовком «Где прекрасные Ольги с Волги?» посетовал на то, что в этом городе Самарской области он встречает симпатичных девушек гораздо реже, чем ожидал.
«Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно, у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением», - пишет журналист в статье.
По его словам, в городе с населением 700 тысяч человек он увидел «не так много красивых женщин». Вебер отметил, что, возможно, он пока не оказался в нужном месте. «Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами», - добавил он.