Журналист из Швейцарии разочаровался в красоте русских девушек

Остановившийся в Тольятти корреспондент в материале под заголовком «Где прекрасные Ольги с Волги?» посетовал на то, что в этом городе Самарской области он встречает симпатичных девушек гораздо реже, чем ожидал.

«Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно, у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением», - пишет журналист в статье.

Футбольная болельщица в Санкт-Петербурге. ФОТО: HECTOR RETAMAL / AFP