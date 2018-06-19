Видео: болельщики сборной Исландии спели «Калинку-малинку»

Исландцы уже доказали, что любят и умеют поддерживать свою сборную на чемпионате мира по футболу в России. 16 июня сборная Исландии играла в Москве на стадионе «Спартак» против сборной Аргентины. Несмотря на то, что болельщиков из Аргентины было раз в десять больше, исландцы не дрогнули, их слышал весь стадион, пишет Ridus.ru.