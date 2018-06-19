Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки

Новое исследование французских ученых из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго показало, что татуировки могут вызвать хроническое воспаление мышц у людей с ослабленным иммунитетом, пишет Ridus.ru.

Во время исследования ученые заметили, что иммунные клетки могут впитывать и переносить частички краски в разные части нашего организма, в том числе и в лимфатические узлы. При большом скоплении эти частички могут вызвать воспаление и даже перерасти в рак.

Конечно, мы пока не можем говорить о прямой причинно-следственной связи, однако факты, как говорится, налицо. Эти воспаления появились ровно в том же месте и в той же части тела, где были нанесены татуировки. Никаких других возможных причин развития этой патологии мы не нашли, — заявили авторы исследования.

За основу работы ученые взяли историю болезни 31-летней жительницы Шотландии, которая в 2016 году сделала себе татуировку. Спустя два года женщина решила набить новую татуировку на ноге, но в этот раз все закончилось не так хорошо.

Спустя неделю после нанесения рисунка женщина обратилась к врачам с сильной болью в бедре и колене, обезболивающие препараты ей не помогали. Боль не утихала несколько месяцев, после чего женщину отправили на обследование.

Оказалось, что несколько лет назад женщина перенесла операцию по пересадке легких и постоянно принимала таблетки, подавляющие иммунитет. Ослабление иммунной системы отразилось и на татуировке — частички краски не остались в коже, а стали распространяться по организму.

Они забились в мускулы, что со временем и вызвало сильные боли и слабость в ногах. Женщине выписали физиотерапию для укрепления мышц, но полностью избавиться от болевых ощущений получилось только через три года.

Точно сказать о связи красителей и иммунной системы пока сложно. Каждый салон использует разные красители, иглы и инструменты для нанесения татуировок, поэтому выявить общую тенденцию затруднительно.