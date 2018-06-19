Google научился вычислить время смерти человека

«Медицинский мозг» прогнозирует не только смертность. Главной его задачей является как раз прогнозирование возможностей выздоровления. Для этого система анализирует информацию о пациенте, учитывая множество нюансов в состоянии его здоровья, а также образ жизни и питания, специфику лечения и прочие факторы. Но в случае тяжелого заболевания искусственный разум может назвать вполне конкретную дату смерти.

«Медицинский мозг» был апробирован в ходе лечения женщины, болевшей раком груди. Он проанализировал более чем 175,6 тысяч факторов, способных повлиять на вероятность кончины этой пациентки в ближайшие дни, и в итоге сообщил о вероятности смерти, с которой были не согласны лечившие женщину врачи. Однако, несмотря на оптимизм медиков, искусственный интеллект оказался прав - пациентка скончалась через несколько суток после сделанного системой прогноза.