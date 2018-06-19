Жена Владимира Этуша обиделась на журналистов всерьез

Елена Этуш регулярно публикует на своей странице в социальной сети новости о жизни 96-летнего Владимира Этуша. Елена заметила, что когда она помещает информацию о каких-либо проблемах со здоровьем народного артиста СССР, то это привлекает большое внимание прессы. В частности ее история о том, как знаменитый муж упал с лестницы в поликлинике в то время, как его супруга занималась парковкой автомобиля, была перепечатана многочисленными изданиями. А вот факт того, что Владимир Этуш недавно завершил съемки в очередном «серьезном» фильме, вообще никого не заинтересовал, включая и независимую прессу, пишет Medikforum.

«Всё, что вы хотели знать о нашей современной журналистике, - написала Елена Этуш. - Старейший артист снялся в серьезном кино. Шикарных фотографий съемочного процесса - вагон и маленькая тележка. Но гов...й желтой прессе, коей у нас большинство, это не интересно. Вот если бы он на..ся где-нибудь и в больницу попал, причем лучше в состоянии между жизнью и смертью, или украли бы у него что-нибудь - вот тогда да, они бы телефоны оборвали! А либеральным «Эху Москвы» и «Новой газете» это тоже совсем неинтересно. Он же не является представителем «передового» искусства и не сидит под домашним арестом по обвинению в хищении государственных средств. Да и чести и достоинства у него, по мнению некоторых представителей либеральных журналистов, тоже не имеется. Поэтому его новая работа только для вас, дорогие зрители, а не для них».