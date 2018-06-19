вт, 19.06.2018
Три знака Зодиака, чья жизнь может кардинально измениться в июне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Эксклюзив
  • Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку

Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку И вот почему!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нет, это не мираж, в центре Таллинна на площади перед кинотеатром Sõprus и ночным клубом Hollywood дождливым летним днем появилась шикарная рождественская елка, само исторические здание украшают гирляндами. Пользователи соцсетей массово делятся снимками зеленой красавицы и активно предполагают: Рождество наступило? 

Портал Limon.ee схватил за руку своего талантливого фотографа и быстро направился к кинотеатру, чтобы узнать, что же происходит в эстонской столице, где погода испортилась, и очень даже напоминает эстонскую зиму, месяц декабрь. Еще и эти красивая елка... 

Рождественская елка в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Мы поговорили с продюсером Ильей Медовым и узнали, что в Таллинне вот-вот будут снимать рекламу для немецкого рынка, поэтому и установили это чудо-дерево летом. Съемки ведет эстонская компания Nafta Films, кто является их клиентом, - узнать не удалось. Но зато нам сообщили, что в рекламе будут задействованы и эстонские, и русские, и немецкие актеры, их имена продюсер нам тоже рассекретить не смог. Всего вместе с этим эпизодом съемки займут девять дней. Тематика рождественская, поэтому всё декорируется под зиму. 

По словам продюсера, рекламу потом можно будет увидеть в интернете, под Рождество. 

А пока что смотрите яркую галерею! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ