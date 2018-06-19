Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку

Портал Limon.ee схватил за руку своего талантливого фотографа и быстро направился к кинотеатру, чтобы узнать, что же происходит в эстонской столице, где погода испортилась, и очень даже напоминает эстонскую зиму, месяц декабрь. Еще и эти красивая елка...

Мы поговорили с продюсером Ильей Медовым и узнали, что в Таллинне вот-вот будут снимать рекламу для немецкого рынка, поэтому и установили это чудо-дерево летом. Съемки ведет эстонская компания Nafta Films, кто является их клиентом, - узнать не удалось. Но зато нам сообщили, что в рекламе будут задействованы и эстонские, и русские, и немецкие актеры, их имена продюсер нам тоже рассекретить не смог. Всего вместе с этим эпизодом съемки займут девять дней. Тематика рождественская, поэтому всё декорируется под зиму.