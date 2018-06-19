вт, 19.06.2018
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Мокрые и пьяные: выпускники Кембриджа гуляют на всю катушку Смотрите галерею!

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Выпускники одного из колледжей Кембриджского университета – колледжа Святой Троицы – накануне устроили сумасшедшую вечеринку. Молодые парни и девушки, получившие диплом, веселились до утра.

Выпускные Кембриджского университета уже давно известны своими пьяными гуляньями, которые испытывают каждого студента на прочность перед выходом во взрослую жизнь. 

Как правило, такое безудержное веселье заканчивается уже утром, а кульминационным моментом становится фотосессия «выживших».

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