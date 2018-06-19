Фото: Линдси Лохан пришла на пляж в абсурдном наряде

Американская актриса Линдси Лохан отдыхала в купальнике и прозрачном летнем платье на пляже греческого острова Миконос, когда попала в объективы папарацци. Новые фотографии 31-летней звезды не привели в восторг пользователей Сети, передает Joinfo.ua.
Последнее время звезда фильма "Дрянные девчонки" проживает в Греции, где она занималась открытием своего нового предприятия - LOHAN Beach House, а также является совладелицей ночного клуба LOHAN в Афинах.
На прошедших выходных Лохан наслаждалась отдыхом на пляже, представ на публике в купальнике, поверх которого она накинула прозрачное платье.
Несмотря на то, что зарубежная пресса рассыпалась в комплиментах по отношению к внешнему виду звезды, пользователи Интернета остались не довольны ни ее фигурой, ни лицом, ни прочим.
"В ней ни единой мышцы, ее просто растянула гравитация", "Тьфу! Она выглядит не очень хорошо! Наркомания, зависимость!", "Она страшно выглядит", "Кстати, как она может позволить себе все эти каникулы? Я не слышал, чтобы она хоть что-то делала за последние годы?", "Ей нужно держаться подальше от солнца", - писали в комментариях пользователи Сети.
Уже несколько лет актриса не возвращалась в США. Пока неизвестно, когда Линдси покинет греческий остров, так как она боится вернуться в Калифорнию.
Об этом она рассказала в интервью, отметив: "Я боюсь поехать в Лос-Анджелес. Одна посадка в аэропорту пугает меня. Когда я делаю что-то хорошее, они (земляки – прим. Ред.) осуждают меня".
Актриса, сыгравшая в фильме "Чумовая пятница" переехала в Дубай в декабре 2016 года, а ранее некоторое время жила в Лондоне.