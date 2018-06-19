Фото: Линдси Лохан пришла на пляж в абсурдном наряде

Последнее время звезда фильма "Дрянные девчонки" проживает в Греции, где она занималась открытием своего нового предприятия - LOHAN Beach House, а также является совладелицей ночного клуба LOHAN в Афинах.

На прошедших выходных Лохан наслаждалась отдыхом на пляже, представ на публике в купальнике, поверх которого она накинула прозрачное платье.

ФОТО: Vida Press

Несмотря на то, что зарубежная пресса рассыпалась в комплиментах по отношению к внешнему виду звезды, пользователи Интернета остались не довольны ни ее фигурой, ни лицом, ни прочим.

ФОТО: Instagram / Instagram

"В ней ни единой мышцы, ее просто растянула гравитация", "Тьфу! Она выглядит не очень хорошо! Наркомания, зависимость!", "Она страшно выглядит", "Кстати, как она может позволить себе все эти каникулы? Я не слышал, чтобы она хоть что-то делала за последние годы?", "Ей нужно держаться подальше от солнца", - писали в комментариях пользователи Сети.

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Уже несколько лет актриса не возвращалась в США. Пока неизвестно, когда Линдси покинет греческий остров, так как она боится вернуться в Калифорнию.

Об этом она рассказала в интервью, отметив: "Я боюсь поехать в Лос-Анджелес. Одна посадка в аэропорту пугает меня. Когда я делаю что-то хорошее, они (земляки – прим. Ред.) осуждают меня".