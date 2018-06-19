Мальчик из США отправил посылку с благотворительной помощью на Филиппины. Через 15 лет судьба преподнесла ему сюрприз!

В школе наверняка многие писали сочинение на тему: "Делай добро, и оно к тебе вернется". В нем каждый мог поделиться тем, что в его представлении значит это понятие, а также привести примеры из жизни. Сотни детских историй подтверждали то, что добро возвращается бумерангом.
Мы подготовили для вас еще одну историю, которая вряд ли сравнится со многими другими. По ее мотивам можно было бы снять полнометражную картину. Читайте и пишите в комментариях, согласны или нет?
15 лет назад 7-летний мальчик из США отправил на Филиппины благотворительную помощь. В пустую обувную коробку он положил школьные принадлежности, игрушки и сувениры, а также письмо и свою фотографию, пишет Фабиоза.
Тирел вырос и забыл об этом. В 2009 году ему в Facebook написала Джоана Марчан. Но он ей не ответил, так как девушка была ему не знакома. Спустя время она еще раз попыталась к нему "постучаться" в друзья. В этот раз парень ответил.
Джоана рассказала ему о благотворительной посылке, которую он ей когда-то отправил. А еще о том, что она ему написала ответное письмо, но оно потерялось. Поэтому она хотела бы его еще раз поблагодарить.
Молодые люди начали переписываться. Слово за слово — и они обнаружили, что у них много общего. Спустя год Тирел отправился в Манилу, подзаработав деньги на стройке. Это было его первое путешествие за границу. Джоана ждала его в аэропорту. Это была любовь с первого взгляда.
Родные девушки жили в крошечном домике. Восемь человек спали вместе на полу, что шокировало парня. Спустя десять дней Тирел ухал. Но он пообещал Джоане, что вернется, и сделал это.
Во второй раз Тирел приехал на месяц и сделал девушке предложение. Мать выступила против их брака, так как они были еще слишком молоды. Но отец Тирела, прилетевший в Манилу, уговорил ее отступить.
Свадьба состоялась на ранчо родителей жениха. Тирел был одет в баронг — традиционную мужскую свадебную рубашку, а невеста была в белом платье и венке из цветов. Родители невесты не смогли присутствовать на свадьбе из-за сложностей с визой. Пара мечтает сыграть еще одну свадьбу в Филиппинах.
Вот так парень отправил благотворительную помощь, а нашел любовь всей своей жизни. Замечательная история, не так ли?