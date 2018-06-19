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Галерея: кот-оракул из Эрмитажа знает, кто победит в матче Россия — Египет

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Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл прогнозирует победу России в матче со сборной Египта, который состоится уже сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

Во время очередного сеанса предсказаний известный кот уверенно выбрал миску с кормом, которая стояла рядом с российским флажком, передает ТАСС.

Процедура прошла сегодня утром в Эрмитаже. Для чистоты предсказаний в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок. Он сразу направился к российскому флажку и съел из миски весь корм. После этого он немного озадачил присутствующих, перейдя к миске с египетским флажком и начав есть оттуда. Тем не менее, организаторы уверены, что он безусловно сделал выбор в пользу России.

На старте чемпионата мира Ахилл безошибочно выбрал фаворита матча Россия — Саудовская Аравия. Команда, на которую указал во время прогноза кот, в четверг победила саудовскую сборную со счетом 5:0. Прогноз пушистого предсказателя относительно результата матча Иран — Марокко тоже оказался точным: победила сборная Ирана.

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