Галерея: кот-оракул из Эрмитажа знает, кто победит в матче Россия — Египет

Процедура прошла сегодня утром в Эрмитаже. Для чистоты предсказаний в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок. Он сразу направился к российскому флажку и съел из миски весь корм. После этого он немного озадачил присутствующих, перейдя к миске с египетским флажком и начав есть оттуда. Тем не менее, организаторы уверены, что он безусловно сделал выбор в пользу России.