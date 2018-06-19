Второй труп за сутки: расправа над молодым рэпером поразила жестокостью

Вслед за убийством всемирно известного рэпера XXXTentacion в США погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo. Хип-хоп-исполнителя застрелили, когда тот ехал в своем автомобиле вместе с другом, передает Дни.ру.
В США произошло второе громкое убийство за сутки. В американском городе Питтсбург был застрелен молодой музыкант Трэвон Смарт, работавший под сценическим псевдонимом Jimmy Wopo.
Нападение произошло, когда рэпер ехал в своей Mazda по городу вместе с другом. Компаньон музыканта также попал под пули – он находится в больнице в стабильном состоянии, сообщает CBS Pittsburgh.
У погибшего музыканта осталась трехлетняя дочь. По печальному совпадению последней его публикацией в социальных сетях стала совместная фотография с другом, который держит огнестрельное оружие.
Смерть Jimmy Wopo официально подтвердил менеджер исполнителя. Поклонники творчества 21-летнего рэпера выражают соболезнования его семье в Сети.
Напомним, что за несколько часов до трагедии мир потрясла гибель другого популярного рэпера — XXXTentacion. 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен в собственном автомобиле, передает teleprogramma.pro.
По предварительной версии, целью нападавших было ограбление. Один из злоумышленников подбежал к Онфрою, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton, сел в темно-серый внедорожник и скрылся.