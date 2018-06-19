Второй труп за сутки: расправа над молодым рэпером поразила жестокостью

В США произошло второе громкое убийство за сутки. В американском городе Питтсбург был застрелен молодой музыкант Трэвон Смарт, работавший под сценическим псевдонимом Jimmy Wopo.

Нападение произошло, когда рэпер ехал в своей Mazda по городу вместе с другом. Компаньон музыканта также попал под пули – он находится в больнице в стабильном состоянии, сообщает CBS Pittsburgh.

У погибшего музыканта осталась трехлетняя дочь. По печальному совпадению последней его публикацией в социальных сетях стала совместная фотография с другом, который держит огнестрельное оружие.

Смерть Jimmy Wopo официально подтвердил менеджер исполнителя. Поклонники творчества 21-летнего рэпера выражают соболезнования его семье в Сети.

Напомним, что за несколько часов до трагедии мир потрясла гибель другого популярного рэпера — XXXTentacion. 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен в собственном автомобиле, передает teleprogramma.pro.