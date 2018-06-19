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  • Больную лимфомой дочь известного адвоката хотят отчислить из вуза

Больную лимфомой дочь известного адвоката хотят отчислить из вуза

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ФОТО: соцсети

В деканате не поверили, что девушка предоставила подлинную справку. 

Божена Рынска была шокирована этой историей и не смогла о ней промолчать, сообщает Starhit.

Недавно известный российский адвокат Василий Кушнир сообщил, что с его дочерью произошло несчастье. Маргарита Кушнир довольно долго страдала из-за тяжелых симптомов, но врачи не могли поставить ей правильный диагноз. В итоге выяснилось, что девушка заболела лимфомой Ходжкина. Проблему удалось выявить на раннем этапе, поэтому родственники Маргариты тут же приступили к лечению. Девушка поставила перед собой цель закончить второй курс университета, после чего смогла бы посвятить все время курсу химиотерапии. Однако в деканате не приняли справку об освобождении от учебы.

ФОТО: социальные сети

Василий Кушнир также упомянул, что Маргарите отменили «автомат» по одному из предметов, и поэтому ей придется вскоре сдавать зачет. Самочувствие девушки сейчас ухудшается. Из-за химиотерапии она чувствует себя неважно, но все равно вынуждена ездить в университет.

Сложившаяся ситуация возмутила многих неравнодушных людей, среди которых оказалась и журналистка Божена Рынска. Она отметила, что поступать подобным образом с больным человеком могут только недостойные люди.

Божена Рынска

ФОТО: Scanpix

«Какая фантастически красивая девушка! Пусть скорее выздоравливает. А декану и этой даме с непроизносимым бусурманским отчеством, - пусть будут прокляты и сами раком заболеют. Андрей Быстрицкий и Жанета Гергокова, как же вам не стыдно?» - заявила Рынска.

Поклонники поддержали журналистку, отметив, что преподавательский состав мог бы пойти навстречу девушке, узнав о ее серьезном недуге. «Лимфома Ходжкина - одна из самых опасных болезней, и, конечно, жаль, что девочку заставляют пересдавать. Но если ребенок так болен, то нужно и важно дать отдых», «Безумно жаль Маргариту. Она и правда красавица», «Прочла статью отца Маргариты и возмущена цинизмом преподавательского состава», - делились мнениями подписчики Божены в социальной сети.

Кстати, Рынска отметила, что общественный резонанс, возникший вокруг этой истории, заставил Жанету Гергокову, не принявшую справку, удалить страницу в социальной сети.

Вполне возможно, что ситуацию удастся разрешить в самое ближайшее время. Отец девушки в своей заметке на сайте «Эхо Москвы» подчеркнул, что он верит в ее скорое выздоровление. Сама же Маргарита настроена решительно, и готова пойти на все, лишь бы победить страшный диагноз.

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