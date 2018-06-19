Горячо! Анастасия Волочкова в просвечивающихся стрингах прикрыла голую грудь букетом

19. июнь 2018, 11:52
Анастасия Волочкова продолжает намекать на новые отношения. На этот раз она разместила фото с букетом белых цветов. Снимок сделан в ванной комнате, Анастасия при этом практически полностью обнажена – стоит перед фотографом или фотоаппаратом в одних трусах.
Грудь балерины прикрыта тем самым букетом. В комментарии к снимку она отметила, что «почерк цветов становится новым». Поделиться своим мнением о фото подписчики не смогли, ведь Анастасия запретила комментарии. Однако фолловеры все-таки выплеснули эмоции в комментариях к другим публикациям. Анастасии сказали, что она сама провоцирует хейтеров, фотографируясь без белья, пишет 7d.org.ua.
Смотрите горячее фото ниже!