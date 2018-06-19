Горячо! Анастасия Волочкова в просвечивающихся стрингах прикрыла голую грудь букетом

Грудь балерины прикрыта тем самым букетом. В комментарии к снимку она отметила, что «почерк цветов становится новым». Поделиться своим мнением о фото подписчики не смогли, ведь Анастасия запретила комментарии. Однако фолловеры все-таки выплеснули эмоции в комментариях к другим публикациям. Анастасии сказали, что она сама провоцирует хейтеров, фотографируясь без белья, пишет 7d.org.ua.