вт, 19.06.2018
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  • Горячо! Анастасия Волочкова в просвечивающихся стрингах прикрыла голую грудь букетом

Горячо! Анастасия Волочкова в просвечивающихся стрингах прикрыла голую грудь букетом

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix

Анастасия Волочкова продолжает намекать на новые отношения. На этот раз она разместила фото с букетом белых цветов. Снимок сделан в ванной комнате, Анастасия при этом практически полностью обнажена – стоит перед фотографом или фотоаппаратом в одних трусах. 

Грудь балерины прикрыта тем самым букетом. В комментарии к снимку она отметила, что «почерк цветов становится новым». Поделиться своим мнением о фото подписчики не смогли, ведь Анастасия запретила комментарии. Однако фолловеры все-таки выплеснули эмоции в комментариях к другим публикациям. Анастасии сказали, что она сама провоцирует хейтеров, фотографируясь без белья, пишет 7d.org.ua.

Смотрите горячее фото ниже!

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