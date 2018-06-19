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  • Что могут рассказать руки о здоровье: опасные сигналы

Что могут рассказать руки о здоровье: опасные сигналы

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Руки. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Даже незначительные изменения на руках, как неравные ногти или сухая кожа, могут сигнализировать вам, что необходимо обратиться к медикам, пишет Lifestyle.

Если руки дрожат – это может свидетельствовать об избытке кофеина в организме. Также такую реакцию могут вызвать и лекарства, в частности, от астмы или антидепрессанты. А еще это могут быть симптомом расстройства нервной системы и даже болезнь Паркинсона.

Если кожа на руках шелушится – организму не хватает витамина B, который сохраняет естественную влагу. Стоит для его обновления в организме есть арахис, грибы, тунец и авокадо.

Когда ногти становятся слабыми и хрупкими – у вас недостаток цинка, который способствует росту и восстановлению клеток кожи. Добавьте в рацион ростки пшеницы, орехи, красное мясо и прочее.

Ощущение сухости и легкого зуда и кремы не помогают – стоит пойти к врачу, ведь это может быть симптомом дерматита. Темная полоска на ногтях может свидетельствовать о ранней стадии меланомы.

Если ногти ломкие или необычно пластичные и гибкие – один из признаков низкого кальция и недостатка белка в рационе. Ешьте молочные продукты, сардины и шпинат. Пигментация (коричневые пятна) на коже рук – признак старения организма.

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