Что могут рассказать руки о здоровье: опасные сигналы

Если руки дрожат – это может свидетельствовать об избытке кофеина в организме. Также такую реакцию могут вызвать и лекарства, в частности, от астмы или антидепрессанты. А еще это могут быть симптомом расстройства нервной системы и даже болезнь Паркинсона.

Если кожа на руках шелушится – организму не хватает витамина B, который сохраняет естественную влагу. Стоит для его обновления в организме есть арахис, грибы, тунец и авокадо.

Когда ногти становятся слабыми и хрупкими – у вас недостаток цинка, который способствует росту и восстановлению клеток кожи. Добавьте в рацион ростки пшеницы, орехи, красное мясо и прочее.

Ощущение сухости и легкого зуда и кремы не помогают – стоит пойти к врачу, ведь это может быть симптомом дерматита. Темная полоска на ногтях может свидетельствовать о ранней стадии меланомы.