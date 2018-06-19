Ксения Собчак рассказала, почему решила не крестить сына Платона

Ксения призналась, что вместе с мужем Максимом они пришли к решению не крестить мальчика. Собчак и Виторган не навязывают ребенку религиозное мировоззрение, а позволяют ему вырасти и сделать выбор самостоятельно. «Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко», — сообщила Ксения.

Собчак также рассказала, как сильно на нее повлияло рождение ребенка. Знаменитость честно заявила, что не любила детей, но, став матерью, начала иначе к ним относиться. «Мне кажется, это нормально», — прокомментировала медиадива. К слову, Ксения теперь проще относится к ситуациям, когда чужие дети громко плачут в общественном месте, например, в самолете. В интервью Собчак отметила, что теперь понимает, почему такое происходит, не осуждает и думает о том, как можно помочь родителям.