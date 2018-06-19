Никогда так не делай: вот почему нельзя убивать домашних пауков

"Никакой мистики в том, что пауков лучше не убивать в доме, нет – эти членистоногие очень полезны для экосистемы любого жилища. Поэтому, убивая их, вы, конечно, не накличете на свой дом такие беды, как пожар или нашествие воров, как уверяют некоторые люди, интерпретирующие народные приметы весьма оригинально, но тем самым вы создадите в помещениях, где живете сами, некоторый экологический дискомфорт. Правда, ненадолго, потому что пауки все равно вернутся: не эти, так другие.".

Группа ученых во главе с Бертоном провела крупномасштабное исследование во многих городских квартирах и загородных домах, и пришла к выводу, что пауки, особенно тенетники и сенокосцы, присутствуют в каждом жилом помещении. Они плетут здесь свою уникальную паутину, которая сама заслуживает всяческого внимания и уважения (крепче стали), а затем терпеливо ждут, когда в нее попадет та или иная жертва.

Каждый паучок, говорит Мэтт, за сутки может съесть всевозможных вредных для дома насекомых в 3-4 раза больше по весу, чем он сам, а потому пауки являются великолепными и незаменимыми чистильщиками и санитарами помещения. Например, пауки постоянно, причем, весьма ловко ловят комаров и москитов, попавших в дом. А люди часто даже не осознают, кто помогает им спать всю ночь спокойно, а если их все-таки какое-то время донимает жужжащий над ухом комар – не могут нигде его найти утром (чтобы наказать). А его уже дано "наказал" паук…

Некоторые слышали, что почти все пауки ядовиты. И это действительно так, однако домашние виды этих членистоногих слишком слабы, чтобы причинить вред человеку, они не в силах даже прокусить кожу. Если говорить честно, то человек для домашнего паучка намного опаснее, чем паук для него.

Если вы просто не переносите пауков (бывают такие люди) или даже боитесь их (и таких людей хоть отбавляй), все равно не убивайте этих полезных для дома созданий. Не стоит убивать того, кто приносит вам пользу! Вот тут можно уже поговорить о более высоких материях, а именно – о нарушении законов Вселенной. Может, наши предки хорошо знали и об этом, не на пустом же месте рождаются приметы, причем, заметьте, они почти все с какой-то мистической подоплекой.