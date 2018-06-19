Одна ниже другой: Рита Ора засветила некрасивую грудь

Эту певицу можно любить за талант, но трудно назвать самой стильной знаменитостью. Особенно учитывая откровенность и эпатажность большинства ее образов. Ора гордится своей фигурой, особенно бюстом. Она может спокойно появиться на людях в прозрачной капроновой водолазке или «голом» платье.