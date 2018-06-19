Одна ниже другой: Рита Ора засветила некрасивую грудь
19. июнь 2018, 9:58
Зря певица надела платье с таким глубоким декольте...
Эту певицу можно любить за талант, но трудно назвать самой стильной знаменитостью. Особенно учитывая откровенность и эпатажность большинства ее образов. Ора гордится своей фигурой, особенно бюстом. Она может спокойно появиться на людях в прозрачной капроновой водолазке или «голом» платье.
Вроде бы последний наряд звезды был относительно приличным: летний длинный белый сарафан в модном сейчас бельевом стиле. Вот только декольте было очень уж глубоким. И всем прохожим стало прекрасно видно, что грудь Оры далека от идеала.