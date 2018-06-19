«Не Алла»: место Пугачевой заняла другая женщина

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Причем одна фанатка высказала уверенность, что на фото запечатлена вовсе не Алла Пугачева. "я уверена, что это не она. Я приблизила фото, и увидела другую женщину. Это не Пугачева. Даже манера стоять, руки держать, прическа, осанка это другой человек. Это не Алла", – высказалась поклонница. Далее она написала: "Никто не увидит что это не Алла". А когда никто не ответил ей, то женщина сама обратилась к прочим комментаторам: "да это не Пугачева". Она объяснила: "я Обожаю Пугачеву. Выросла на ее песнях. Но это не она. Осанка, волосы руки. Все это не Алла".