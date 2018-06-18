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Известного телеведущего вышвырнули на улицу после секс-скандала

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Криса Хардвик позирует с фанатом.

ФОТО: Denis Poroy / AP/Scanpix

Ведущего американского канала AMC Криса Хардвика отстранили от работы. Это произошло после того, как его экс-возлюбленная Хлое Дикстра обвинила мужчину в изнасиловании, пишут Dni.ru.

Хардвик будет полностью отстранен от сотрудничества до выяснения обстоятельств. Администрация канала сообщила, что шоу "Разговор с Крисом Хардвиком" временно не будет выходить в эфир. При этом в AMC сообщили, что с ведущим канал много лет связывали хорошие рабочие отношения с Крисом Хардвиком уже много лет.

Бывшая девушка звезды экрана ранее опубликовала в Сети большой пост, посвященный ее трехлетним токсичным отношениям с неким очень знаменитым мужчиной. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексу, а также эмоционально подавлял, сообщает CNN.

Примечательно, что имя Хардвика в тексте не называлось. Однако по некоторым данным читатели поняли, что Дикстра говорит именно о нем. Телеведущий опроверг все обвинения.

Крис Хардвик был помолвлен с моделью и актрисой Джасиндой Бэрретт, встречался с актрисой Джанет Вэрни, а также встречался с моделью и актрисой Хлоей Дикстрой (с конца 2011 года до июля 2014 года). 20 августа 2016 года Хардвик женился на модели, блогере и актрисе Лидии Херст, с которой встречался два года до брака. Мужчина открыто говорит о том, что в прошлом был алкоголиком и не употребляет спиртное с 2003 года.

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