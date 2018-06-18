Известного телеведущего вышвырнули на улицу после секс-скандала

Хардвик будет полностью отстранен от сотрудничества до выяснения обстоятельств. Администрация канала сообщила, что шоу "Разговор с Крисом Хардвиком" временно не будет выходить в эфир. При этом в AMC сообщили, что с ведущим канал много лет связывали хорошие рабочие отношения с Крисом Хардвиком уже много лет.

Бывшая девушка звезды экрана ранее опубликовала в Сети большой пост, посвященный ее трехлетним токсичным отношениям с неким очень знаменитым мужчиной. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексу, а также эмоционально подавлял, сообщает CNN.

Примечательно, что имя Хардвика в тексте не называлось. Однако по некоторым данным читатели поняли, что Дикстра говорит именно о нем. Телеведущий опроверг все обвинения.