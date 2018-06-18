«Алые паруса-2018» в Санкт-Петербурге: какие артисты, новинки и изюминки ждут гостей

Музыкальная программа составлена так, что довольными останутся любители всех жанров. В ночь с 23 на 24 июня на сцену выйдут: новая звёздочка, поющая в стиле «ритм-энд-блюз», певица Мари Краймбрери, набирающие популярность Мальбэк & Сюзанна, хип-хоп группа Каста, представитель Белоруссии на международном конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV, известнейший интернациональный коллектив, исполняющий «евро-поп», – Quest Pistols Show, не нуждающиеся в представлении Виктория Дайнеко и Алсу, «нью-вейв» певец Артём Пивоваров, «рэп»-исполнитель ST и музыканты, исполняющие танцевальную музыку, как они сами утверждают, в «незамороченном дальневосточном стиле» - группа «Моя Мишель». Хедлайнер концерта – композитор, битмейкер и знаменитый рэпер Баста. Его выступление завершит концерт на Дворцовой.

Существенная деталь. Впервые музыкальные номера интегрированы в общую концепцию шоу, так что выступления звёзд начнутся сразу же после официальной части и традиционного удара в рынду. Более массовой станет и танцевальная поддержка – в концерте участвует около двухсот танцоров.

Специально для шоу сняты мини-фильмы – короткие мотивационные ролики, которые должны будут напомнить о том, что выпускной – не только последний праздник детства, но и важная ступенька на пути в новую взрослую жизнь.

24 июня в 00.40 «эстафету» подхватит другая сценическая площадка. Вернее, их в акватории Невы обычно несколько. В 2015-ом программа на стрелке Васильевского острова была посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в 2016 году она представляла собой своеобразный калейдоскоп из песен отечественной киноклассики, в 2017-ом главной интригой стали семь красных роялей, на которых играли юные виртуозы. Будет своя «изюминка» и на этот раз. Эффектное действие в величественных декорациях Санкт-Петербурга пройдет в сопровождении камерного хора Festino и объединенного оркестра: «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra.

Ответственный за «музыкальную дорожку» праздника, композитор Игорь Заливалов: «Каждые «Паруса» для меня особенные. Каждый раз я смотрю на предстоящую работу новым взглядом, но опираясь на предыдущий опыт. В этом году мы продолжаем концепцию, начатую в первой части праздника на Дворцовой площади. Завершающим аккордом её будет песня на стихи Роберта Рождественского, специально написанная к празднику, в исполнении юного и очень талантливого певца Гриши Туркина».

В 2018 году весь балетный мир отмечает 200-летний юбилей великого Мариуса Петипа. И устроители праздника не могли не напомнить об этой дате в шоу, которое является визитной карточкой Санкт-Петербурга, столицы русского балета. Постановщик хореографических номеров, танцовщик балета Мариинского театра Илья Живой: «Меня вдохновила идея рассказать языком хореографии об узнаваемых петербургских архитектурных символах. Передо мной стояла довольно трудная задача – идти не только от музыки, но и гармонично вписаться в атмосферу города».

Неизменными элементами «Алых парусов» останутся морская рында, ударом в которую Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возвестит о начале праздника, и бригантина под алыми парусами. Команда Аллана Палмера уже в восьмой раз исполнит свою почётную миссию, но на носу шведского брига «Тre Kronor» рядом с Палмером будет стоять второй капитан - 12-летний певец Рутгер Гарехт.