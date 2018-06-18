«Алые паруса-2018» в Санкт-Петербурге: какие артисты, новинки и изюминки ждут гостей

В этом году в центре Санкт-Петербурга выстроят не одну, а целых три сцены. Центральная сценическая площадка, размещённая возле здания Главного штаба, будет поддержана двумя боковыми сценами поменьше. При этом впервые громоздкие декорации не перекроют архитектурный шедевр Карла Росси, а сделают его своей неотъемлемой частью. В оформлении будет задействовано множество зеркальных элементов и в два раз больше, чем обычно, экранных поверхностей, сообщает «Пятый канал».
Музыкальная программа составлена так, что довольными останутся любители всех жанров. В ночь с 23 на 24 июня на сцену выйдут: новая звёздочка, поющая в стиле «ритм-энд-блюз», певица Мари Краймбрери, набирающие популярность Мальбэк & Сюзанна, хип-хоп группа Каста, представитель Белоруссии на международном конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV, известнейший интернациональный коллектив, исполняющий «евро-поп», – Quest Pistols Show, не нуждающиеся в представлении Виктория Дайнеко и Алсу, «нью-вейв» певец Артём Пивоваров, «рэп»-исполнитель ST и музыканты, исполняющие танцевальную музыку, как они сами утверждают, в «незамороченном дальневосточном стиле» - группа «Моя Мишель». Хедлайнер концерта – композитор, битмейкер и знаменитый рэпер Баста. Его выступление завершит концерт на Дворцовой.
Существенная деталь. Впервые музыкальные номера интегрированы в общую концепцию шоу, так что выступления звёзд начнутся сразу же после официальной части и традиционного удара в рынду. Более массовой станет и танцевальная поддержка – в концерте участвует около двухсот танцоров.
Специально для шоу сняты мини-фильмы – короткие мотивационные ролики, которые должны будут напомнить о том, что выпускной – не только последний праздник детства, но и важная ступенька на пути в новую взрослую жизнь.
24 июня в 00.40 «эстафету» подхватит другая сценическая площадка. Вернее, их в акватории Невы обычно несколько. В 2015-ом программа на стрелке Васильевского острова была посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в 2016 году она представляла собой своеобразный калейдоскоп из песен отечественной киноклассики, в 2017-ом главной интригой стали семь красных роялей, на которых играли юные виртуозы. Будет своя «изюминка» и на этот раз. Эффектное действие в величественных декорациях Санкт-Петербурга пройдет в сопровождении камерного хора Festino и объединенного оркестра: «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra.
Ответственный за «музыкальную дорожку» праздника, композитор Игорь Заливалов: «Каждые «Паруса» для меня особенные. Каждый раз я смотрю на предстоящую работу новым взглядом, но опираясь на предыдущий опыт. В этом году мы продолжаем концепцию, начатую в первой части праздника на Дворцовой площади. Завершающим аккордом её будет песня на стихи Роберта Рождественского, специально написанная к празднику, в исполнении юного и очень талантливого певца Гриши Туркина».
В 2018 году весь балетный мир отмечает 200-летний юбилей великого Мариуса Петипа. И устроители праздника не могли не напомнить об этой дате в шоу, которое является визитной карточкой Санкт-Петербурга, столицы русского балета. Постановщик хореографических номеров, танцовщик балета Мариинского театра Илья Живой: «Меня вдохновила идея рассказать языком хореографии об узнаваемых петербургских архитектурных символах. Передо мной стояла довольно трудная задача – идти не только от музыки, но и гармонично вписаться в атмосферу города».
Неизменными элементами «Алых парусов» останутся морская рында, ударом в которую Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возвестит о начале праздника, и бригантина под алыми парусами. Команда Аллана Палмера уже в восьмой раз исполнит свою почётную миссию, но на носу шведского брига «Тre Kronor» рядом с Палмером будет стоять второй капитан - 12-летний певец Рутгер Гарехт.
В этом году исполняется ровно 50 лет самой идее «Алых парусов». Впервые праздник выпускников состоялся в Ленинграде в 1968 году. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ» и Пятого канала и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга некогда скромное городское мероприятие обрело второе дыхание. Два года назад «Алые паруса» стали «Лучшим городским событием» по версии премии событийного маркетинга «European Best Event Awards». Росту популярности праздника петербургских выпускников способствуют и ежегодные телевизионные трансляции Пятого канала.