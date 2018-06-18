Меладзе и платье за 200 000 евро: российский олигарх выдал замуж 17-летнюю дочь

Выступление Сергея Шнурова и "Ленинграда", Валерия Меладзе, Николай Басков в ведущих — это не перечисление звёзд какого-либо фестиваля, а лишь небольшая часть тех, кто выступал на свадьбе 17-летней дочери олигарха Чигиринского, сообщает Super.ru.

Платье для невесты сшил ливанский дизайнер Зухаир Мурад. Стоил наряд, как сообщалось, 14 миллионов рублей (192 000 евро).

На торжество пригласили 1500 гостей. Для церемонии в гольф-клубе построили огромный шатер, куда гости пришли после церемонии хупы (венчание у иудеев. — Прим. ред.). Гостей угощали карпаччо из сёмги, всеми видами рыбы, узбекским пловом, шашлыком, иранскими абрикосами, свежими ягодами и тортом Рената Агзамова.

На угощение семьи жениха и невесты потратили не менее 30 миллионов рублей (примерно 414 000 евро).

Вели свадьбу Максим Галкин и Николай Басков. Ани Лорак на сцене устраивала часовое сольное шоу. Выступал также Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Олег Газманов, Эмин.

После полуночи на сцену вышел Сергей Шнуров и группа "Ленинград". Шнур спрашивал у невесты, что для неё спеть, пригласил на сцену всех детей и водил с гостями хоровод.