Никогда не пейте красное вино с водкой! Вот почему...

Вино + пиво

Эти напитки не терпят друг друга. Если у тебя слабый желудок, стошнит еще в такси. Если нет, то на утро ты все равно пожалеешь, что их смешал. Совет: пей либо то, либо то. Не смешивай ни под каким предлогом.

Красное вино + голодный желудок

Танины в составе красного вина раздражают слизистую оболочку желудка. Владельцам слабеньких желудков несладко придется в тот же вечер. Владельцам крепких несдобровать на следующий день — тошнота, рвота, тяжесть в животе...

Совет: к красному закажи себе еду. Нормальную: первое или второе. Или и первое, и второе. Не фисташки или орешки. Это не спасет.

Текила + пиво

Текила — это целый комплекс альдегидов (формальдегида, ацетальдегида, диацетила, фурфурола, 5-метилфурфурола) + иногда примесь метилового спирта. Пиво же, как говорилось ранее, конкурентов не терпит. А еще в пиве есть углекислота, усиливающая впитывание желудком всех альдегидов из текилы.

Результат: больная голова и боли в печени на следующий день.

Совет: запивай текилу безалкогольными напитками без газа. Самый идеальный вариант — сангрита (на основе томатов с ярко выраженным кисло-острым вкусом). ​

Пиво + сигареты + пустой желудок

Если повезет, похмелье и диарея настигнут тебя еще до конца вечера. Виной всему в изобилии содержащиеся в пиве биологически активные вещества. Они заставляют кишечник работать в два раза активнее. Добавь сюда еще обезвоживание и сужение сосудов от курева — и головная боль гарантирована.

Совет: плотно ешь до и во время твоей пивной вечеринки.

Пиво + водка

Чистый алкоголь водки, которому пивная углекислота помогает быстро впитываться в стенки желудка. Это самый простой способ мгновенно опьянеть и нырнуть в салат. Если не хочешь просыпаться с колбаской за ушами, запивай водку соками. А пиво оставь для другого праздника жизни.

Водка + красное вино

Танины будут раздражать слизистую твоего желудка и высасывать жидкость из организма, а водка послужит идеальным катализатором этих процессов. Тебе быстро придет “конец“...

Есть такой коктейль — “Разящий молот“.

В его составе: 150 граммов красного вина; 200 граммов водки.

Этот микс — лучше для тех, кто жаждет вычеркнуть сегодняшний вечер и завтрашний день из жизни.