Сергей Зверев грубо высказался в адрес жены единственного сына

Сергей Зверев на днях объяснил, почему не желает общаться со своей невесткой. По мнению звезды, его сын скоро разведется с молодой женщиной, поскольку ее чувства к нему не являются искренними. "Что, мне со всеми разведенками теперь общаться?" – подчеркнул стилист.