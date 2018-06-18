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  • Бородина наконец написала про развод с Омаровым

Бородина наконец написала про развод с Омаровым

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Ксения Бородина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Ведущая реалити-шоу Ксения Бородина заинтриговала своих поклонников тем, что целую неделю игнорировала своего мужа, отца младшей дочери Курбана Омарова в соцсетях. Сейчас уже все привыкли зависать в соцсетях и узнавать в них новости, пишут Argumenti.ru.

В последние дни подписчики обратили внимание, что Бородина фотографируется без обручального колечка, а в короткий отпуск улетела вообще без него. Ксения отметила день рождения старшей дочки Маруси на итальянском острове Капри. А как только вернулась в Москву сразу прокомментировала домыслы о расставании с мужем: "Если неделю нет мужа в Instagram, значит, развод?! Ну и времена".

Оказывается, Бородина интересуется футболом. Ладно, ее коллеги Ольга Бузова и Юлия Барановская были замужем за футболистом. И в эти дни Юля вспомнила Андрея Аршавина, как с детьми провожала его до расставания на соревнования.

Бородина с мужем успела сходить на футбол. В их семье царит любовь и взаимопонимание.

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