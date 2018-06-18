Бородина наконец написала про развод с Омаровым

В последние дни подписчики обратили внимание, что Бородина фотографируется без обручального колечка, а в короткий отпуск улетела вообще без него. Ксения отметила день рождения старшей дочки Маруси на итальянском острове Капри. А как только вернулась в Москву сразу прокомментировала домыслы о расставании с мужем: "Если неделю нет мужа в Instagram, значит, развод?! Ну и времена".