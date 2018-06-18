Ни в коем случае: вот какие сны нельзя рассказывать другим людям

Погружаясь в сон, человек расслабляется и восстанавливает силы, несмотря на то, что его мозг по-прежнему остается активным. Наше подсознание способно работать круглые сутки, именно поэтому во снах воспроизводятся образы и события, увиденные нами ранее. Однако некоторые сновидения не имеют никаких отсылок к нашему прошлому, и кажутся нам довольно странным. Существует мнение, что именно такие сны являются предупреждающими, так как они хотят оповестить нас о чем-то важном. Когда сон производит на нас сильное впечатление, у нас возникает желание поделиться им с близкими людьми, но, как выяснилось, это может быть чревато последствиями. Эксперты расскажут вам о каких сновидениях никогда нельзя рассказывать другим людям и почему делать это не рекомендуется.

О каких снах можно и нельзя рассказывать другим людям

Наверное вы замечали, что некоторые наши сны являются довольно странными и непонятными. Однако это не значит, что они не имеют значимости. Если после пробуждения вы не можете понять смысл вашего сна, но, при этом, он оставил у вас неприятное впечатление, рассказывать его другим необязательно. Для начала необходимо его обдумать, чтобы понять, о чем он хотел вас предупредить.

Не все странные сны несут негативный характер. Многие из них, на первый взгляд, кажутся бессмысленными, но после них внутри нас остается приятное чувство. Об этом сновидении вы спокойно можете рассказать своим близким, не боясь неприятных последствий.

Не рекомендуется рассказывать, которые могут вас предупреждать о событиях будущего. Например, если на ближайшее время у вас намечено важное мероприятие, и на почве волнения вам привиделся сон, что в самый разгар события у вас случился конфуз, не стоит делиться этим с другими, иначе сон может воплотиться в реальность.

Не стоит рассказывать о снах, в которых вам пришлось оказаться в центре неприятной ситуации. Иногда такие сновидения возникают на почве страха. Например, если человек собирается на свидание и испытывает волнение, то накануне встречи он может увидеть сон, где во время свидания ему довелось пережить позор. Такие сны возникают очень часто, но чтобы они не стали реальными, оставьте их при себе.