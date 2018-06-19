«Ветер в голове»: самые безалаберные знаки Зодиака

Очень важно уметь полностью концентрироваться на деле, которым ты занят. Но есть люди, у которых гуляет ветер в голове, который приводит их к нелепым ситуациям. Более того, им сложно доверить важные дела. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг знаков зодиака, которым лучше не доверять важные дела.

12 МЕСТО - ТЕЛЕЦ

Телец является лидером в этом рейтинге. Он всегда знает и понимает, чего хочет. Более того, представители этого знака зодиака всегда сосредоточены на своем занятии. Это очень надежные люди, и им можно доверять любые поручения. Михаил Прохоров на протяжении долгого времени остается одним из богатейших людей России и мира. Помимо бизнеса, мужчина занимается благотворительностью.

11 МЕСТО - РАК

Раки большие трудоголики, и они могут заниматься многими делами сразу. Представители этого знака зодиака не позволяют себе отвлекаться на мелочи. Илон Маск стал известным благодаря своим смелым изобретениям. Он реализовал проект по электронной платежной системе PayPal, выпускает электромобили Tesla и вкладывает деньги во многие другие разработки.

10 МЕСТО - ДЕВА

Представители знака Дева хорошие исполнители. Они довольно ответственные, но достаточно трудные на подъем. Бизнес Ирсон Кудиковой – детская творческая школа – был опутан конфликтами и судебными спорами. Она открывала дело вместе с Аллой Пугачевой, но потом участницу «Фабрики звезд» обязали выплатить крупную сумму в несколько миллионов рублей, которые она брала у Примадонны на развитие центра, но результатов так и не достигла.

9 МЕСТО - ОВЕН

Овен пытается вести много дел одновременно и поэтому иногда забывает, что именно от него требуется в данный момент. Сейчас Алла Пугачева возглавляет школу для детей, где малышей с юных лет обучают актерскому мастерству, музыке и другим творческим направлениям. Один из «провальных» дел Примадонны – производство чипсов под ее именем.

8 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ

Водолеи быстро устают, и им хочется отвлечься от работы. Их тяготят даже мысли о предстоящих заботах, поэтому они могут откладывать дела на более поздний срок. После развода Анастасия Макеева решила организовать серию мастер-классов для девушек, которые тоже столкнулись с неприятностями в личной жизни. Судя по всему, сейчас актриса прекратила выступления.

7 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы обладают огромной работоспособностью, но при этом могут позволить себе отвлекаться на другие ненужные дела. Прошлой осенью певица МакSим была вынуждена отказаться от помещения, которое она снимала для своей школы. Она признавалась, что у нее не так много учеников, а потому ей тяжело оплачивать аренду. Артистка обещала в скором времени подыскать новое место для занятий с учениками.

6 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ