«Ветер в голове»: самые безалаберные знаки Зодиака

Некоторые люди могут сорвать любое дело. Представители определенных знаков зодиака умеют организовать все дела так, чтобы получать максимум пользы. А рожденные в другое время, наоборот, не в силах посвятить себя бизнесу и брать ответственность, пишет Starhit.
Очень важно уметь полностью концентрироваться на деле, которым ты занят. Но есть люди, у которых гуляет ветер в голове, который приводит их к нелепым ситуациям. Более того, им сложно доверить важные дела. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг составил рейтинг знаков зодиака, которым лучше не доверять важные дела.
12 МЕСТО - ТЕЛЕЦ
Телец является лидером в этом рейтинге. Он всегда знает и понимает, чего хочет. Более того, представители этого знака зодиака всегда сосредоточены на своем занятии. Это очень надежные люди, и им можно доверять любые поручения. Михаил Прохоров на протяжении долгого времени остается одним из богатейших людей России и мира. Помимо бизнеса, мужчина занимается благотворительностью.
11 МЕСТО - РАК
Раки большие трудоголики, и они могут заниматься многими делами сразу. Представители этого знака зодиака не позволяют себе отвлекаться на мелочи. Илон Маск стал известным благодаря своим смелым изобретениям. Он реализовал проект по электронной платежной системе PayPal, выпускает электромобили Tesla и вкладывает деньги во многие другие разработки.
10 МЕСТО - ДЕВА
Представители знака Дева хорошие исполнители. Они довольно ответственные, но достаточно трудные на подъем. Бизнес Ирсон Кудиковой – детская творческая школа – был опутан конфликтами и судебными спорами. Она открывала дело вместе с Аллой Пугачевой, но потом участницу «Фабрики звезд» обязали выплатить крупную сумму в несколько миллионов рублей, которые она брала у Примадонны на развитие центра, но результатов так и не достигла.
9 МЕСТО - ОВЕН
Овен пытается вести много дел одновременно и поэтому иногда забывает, что именно от него требуется в данный момент. Сейчас Алла Пугачева возглавляет школу для детей, где малышей с юных лет обучают актерскому мастерству, музыке и другим творческим направлениям. Один из «провальных» дел Примадонны – производство чипсов под ее именем.
8 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ
Водолеи быстро устают, и им хочется отвлечься от работы. Их тяготят даже мысли о предстоящих заботах, поэтому они могут откладывать дела на более поздний срок. После развода Анастасия Макеева решила организовать серию мастер-классов для девушек, которые тоже столкнулись с неприятностями в личной жизни. Судя по всему, сейчас актриса прекратила выступления.
7 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы обладают огромной работоспособностью, но при этом могут позволить себе отвлекаться на другие ненужные дела. Прошлой осенью певица МакSим была вынуждена отказаться от помещения, которое она снимала для своей школы. Она признавалась, что у нее не так много учеников, а потому ей тяжело оплачивать аренду. Артистка обещала в скором времени подыскать новое место для занятий с учениками.
6 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ
Стрельцы любят положительные эмоции, поэтому готовы ими наслаждаться всегда и везде, даже на работе. Эмин Агаларов сумел совместить любимое дело и бизнес. Он успешно записывает песни, которые становятся хитами, снимает клипы и устраивает фестивали. По его руководством появился концертный зал Crocus City Hall, в котором выступают многие знаменитости. Также он возглавляет сеть торгово-развлекательных центров, ресторанный бизнес, телеканал, радиостанцию и другие проекты.
5 МЕСТО - ВЕСЫ
Весы постоянно сомневаются во всем и ищут подводные камни. С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Весам сложно полюбить свою работу и у них постоянно появляются «левые» мысли, которые сбивают их с пути. Актриса Анна Хилькевич недавно открыла собственный маникюрный салон. Она очень трепетно относится к своему детищу, а потому очень тщательно сладит за качеством выполненных работ. Артистка не жалеет времени, чтобы лично отбирать мастеров, чтобы избежать непрофессионализма и обмана.
4 МЕСТО - СКОРПИОН
Скорпионам сложно брать себя в руки. Они могут в любой момент сойти с дистанции и подвести коллектив. Ксения Собчак отказала своей подруге Тине Канделаки в том, чтобы воплотить задумку приятельницы – та хотела открыть свой бизнес. Журналистке показалось, что приятельница хотела просто воспользоваться ее громкой фамилией.
3 МЕСТО - ЛЬВЫ
Львам сложно признавать свои поражения, поэтому они готовы сочинить любую сказку, лишь бы не принимать проблему такой, какая она есть. Дженнифер Лопес еще в начале 2000-х начала пользоваться своей популярностью не только в мире шоу-бизнеса, но и сфере моды и красоты. Она создала собственную линию одежды, а также выпустила парфюм, который в свое время побил рекорд продаж.
2 МЕСТО - КОЗЕРОГИ
Козероги любят мечтать, и часто это грезы неосуществимы. Поэтому рожденные в это время часто погружаются в свои фантазии, для того чтобы уйти от суровой реальности. Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь не так давно отказалась от своей части в бизнесе, который открывала с компаньонкой. Как оказалось, они не смогли прийти к единым взглядам, а потому приняли решение расторгнуть сотрудничество. В итоге Дарья оставила маникюрные салоны.
1 МЕСТО - РЫБЫ
Рыбы постоянно все забывают, поэтому очень рисковало доверять свои дела представителям этого знака. И самое обидное, что жизнь их ничему не учит! Не так давно Анна Семенович говорила о том, что она мечтает открыть свой бизнес и заниматься продажей нижнего белья. Правда, пока знаменитость так и не воплотила задуманное в жизнь.