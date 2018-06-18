Скорее смотрите! Где русскому будет хорошо и круто в Иванову ночь гулять в Эстонии?

Для тех, кто 23 июня уезжает, но зато точно будет в городе 22 июня, управа района Пыхья-Таллинн устраивает празднование Иванова дня раньше многих, действо будет происходит на пляже «Штромка».

Программа начнется 22 июня в 18:00. Группа «Виа Балтика» исполнит песни на русском, эстонском и английском языках, выступят также артисты Союза национально-культурных обществ «Лира». Детей займет Пыхья-Таллиннский молодежный центр. Не обойдется и без шашлыков и прочих угощений – на пляже будут работать уличные кафе и палатки.

ФОТО: Промо

Празднование Ивановой ночи в таллиннском районе Кесклинн с группой «Ляпис 98» (более известна как «Ляпис Трубецкой»)

23 июня в 18:00 на стадионе Kalev в столице начнется это умопомрачительное шоу. В интернете уже доступна полная программа вечера:

18.00 - Открытие

18.15 - 19.00 - Борис Лехтлаан

19.00 – 20.30 - Лийс Лемсалу

21.00 – 22.30 - «Ляпис 98» (более известна как «Ляпис Трубецкой»)

22.30 – 22.45 - Огненное шоу

22.45 - Зажжение костра

23.00 – 00.30 - группа Metsatöll

00.30 – 01.00 - Дискотека

01.00 - Завершение мероприятия

ФОТО: Промо

Празднование Ивановой ночи в районе Ласнамяэ

Как и традиционно, зажжение главного костра самого крупного района Таллинна состоится на Паэвялья, Нарвское шоссе, 128B. Начало мероприятия в 20:00. На месте можно будет купить еду и напитки, для детей приготовлено множество интересных занятий. Согласно данным видеоролика, которым старейшина района Мария Юферева поделилась у себя на странице в Facebook, на празднике выступят ансамбли: «Tricky Jay», «Златые Горы» и певица Сийри Кянд.

ФОТО: Промо

Большая шоу-программа в Нарвском замке

В Нарве в этом году будут гулять с 17:00 до 00:00. В программе: соревнования, игры для детей и взрослых, концерт музыкальных и танцевальных групп, в 21:00 состоится зажжение костра, а с 21:30 гостей и жителей города будут развлекать группы: PEP-SEE, M.O.R.A, PX & LAVANDA.

ФОТО: Промо

На все перечисленные выше мероприятия вход бесплатный!

23 июня в Хаапсалу на праздновании Ивановой ночи выступит Scooter, вход платный

В Хаапсалуском замке тоже отметят Иванов день, русских жителей Эстонии может порадовать легендарный Scooter, который появится на сцене после 23:00. А двери Замка распахнутся уже в 15:00. Поэтому, если вас не пугают эстонские артисты, то смело поезжайте в Хаапсалу.