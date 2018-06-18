Скорее смотрите! Где русскому будет хорошо и круто в Иванову ночь гулять в Эстонии?

Конечно же, самый лучший Иванов день для любого человека, - с близкими или друзьями где-нибудь на собственной даче с банькой и шашлычком. Но хуторов на всех не хватает, поэтому в Эстонии ежегодно проводятся массовые мероприятия и зажжение костров Ивановой ночи по всей стране. Портал Limon.ee сделал подборку мероприятий, где русский житель Эстонии точно не заскучает и будет чувствовать себя в своей тарелке.
Для тех, кто 23 июня уезжает, но зато точно будет в городе 22 июня, управа района Пыхья-Таллинн устраивает празднование Иванова дня раньше многих, действо будет происходит на пляже «Штромка».
Программа начнется 22 июня в 18:00. Группа «Виа Балтика» исполнит песни на русском, эстонском и английском языках, выступят также артисты Союза национально-культурных обществ «Лира». Детей займет Пыхья-Таллиннский молодежный центр. Не обойдется и без шашлыков и прочих угощений – на пляже будут работать уличные кафе и палатки.
Празднование Ивановой ночи в таллиннском районе Кесклинн с группой «Ляпис 98» (более известна как «Ляпис Трубецкой»)
23 июня в 18:00 на стадионе Kalev в столице начнется это умопомрачительное шоу. В интернете уже доступна полная программа вечера:
18.00 - Открытие
18.15 - 19.00 - Борис Лехтлаан
19.00 – 20.30 - Лийс Лемсалу
21.00 – 22.30 - «Ляпис 98» (более известна как «Ляпис Трубецкой»)
22.30 – 22.45 - Огненное шоу
22.45 - Зажжение костра
23.00 – 00.30 - группа Metsatöll
00.30 – 01.00 - Дискотека
01.00 - Завершение мероприятия
Празднование Ивановой ночи в районе Ласнамяэ
Как и традиционно, зажжение главного костра самого крупного района Таллинна состоится на Паэвялья, Нарвское шоссе, 128B. Начало мероприятия в 20:00. На месте можно будет купить еду и напитки, для детей приготовлено множество интересных занятий. Согласно данным видеоролика, которым старейшина района Мария Юферева поделилась у себя на странице в Facebook, на празднике выступят ансамбли: «Tricky Jay», «Златые Горы» и певица Сийри Кянд.
Большая шоу-программа в Нарвском замке
В Нарве в этом году будут гулять с 17:00 до 00:00. В программе: соревнования, игры для детей и взрослых, концерт музыкальных и танцевальных групп, в 21:00 состоится зажжение костра, а с 21:30 гостей и жителей города будут развлекать группы: PEP-SEE, M.O.R.A, PX & LAVANDA.
На все перечисленные выше мероприятия вход бесплатный!
23 июня в Хаапсалу на праздновании Ивановой ночи выступит Scooter, вход платный
В Хаапсалуском замке тоже отметят Иванов день, русских жителей Эстонии может порадовать легендарный Scooter, который появится на сцене после 23:00. А двери Замка распахнутся уже в 15:00. Поэтому, если вас не пугают эстонские артисты, то смело поезжайте в Хаапсалу.