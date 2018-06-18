Как после болезни: Ирина Шейк ужаснула своим видом

Фанаты моделей привыкли к тому, что их кумиры часто меняют имидж – этому способствует сама профессия. Однако Ирина Шейк, несмотря на разнообразие, все равно отличалась неизменно длинными темными волосами естественного оттенка, яркими светлыми глазами и пухлыми губами. Собственно, этим российская манекенщица и была узнаваема. Но теперь все изменилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном пиджаке на голое тело. Модель продемонстрировала глубокое декольте. Однако все внимание фанатов привлекла не пышная грудь Шейк, а ее коротко стриженные волосы. А еще модель обзавелась челкой.

ФОТО: Instagram / Instagram

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому образу модели. Кто-то пришел в восторг, а кто-то высказал мнение, что Ирина "лишилась секса". "Ой нет... Зачем?", "великолепно", "Прическа ужас", "Как после болезни", "Ужасно, где красивые длинные волосы?", "Ирина конечно очень красивая, но эта прическа мне не нравится", "Очень крутой образ, правда! И очень смелы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение интернет-пользователи.