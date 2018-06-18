Друзья спасли Андрея Губина от самоубийства

Спустя больше десяти лет забвения Андрей Губин планирует вернуться в хит-парады с новой песней. Пару недель назад артист обратился за помощью к давнему знакомому – продюсеру Тарасу Ващишину, на его студии он уже записывал альбом «Я всегда с тобой».

«Да, мы работаем с Андреем, – рассказал «СтарХиту» композитор. – Долго убеждал его попробовать снова начать творить и слышал отказ. Говорил, что боится. Мол, уже не будет того успеха, как в молодости. Но как-то Губин напел строчку, и я понял: голос-то у него такой же, узнаваемый, надо этим воспользоваться. Музыку мы придумали, сейчас он собирается вернуться в Уфу писать текст. Видимо, там проще работается, спокойнее – все-таки город его детства».

В столицу Башкортостана 44-летний певец переехал в начале 2018-го, снял там просторную квартиру в центре. Однако творческой работе сильно мешает состояние, в котором в последние годы находится артист.

«Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри, – продолжает Ващишин. – Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма, наложившая глубокий отпечаток. Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома… Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить. Единственное спасение – занятия спортом: Андрей ходит в спортзал, качается, находится в прекрасной физической форме. Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то получится».

Сам Губин признавался, что он пытался вылечиться от неизвестного недуга, правда, медики так и не смогли помочь артисту.