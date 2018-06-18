«Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела!» Джоли посетила бывшую столицу ИГИЛ

Эта поездка стала 61-й миссией Джоли в качестве посла ООН, а в Ирак она приезжает в пятый раз.

«Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела за годы моей работы послом ООН. Люди здесь потеряли все: их дома разрушены, они обездолены. У них нет лекарств для детей, нет питьевой воды и основных вещей. Они все еще окружены телами под обломками. После невообразимой травмы от оккупации теперь они пытаются восстановить свои дома, в большинстве случаев - без посторонней помощи», - передают слова Джоли иностранные СМИ.