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  • «Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела!» Джоли посетила бывшую столицу ИГИЛ

«Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела!» Джоли посетила бывшую столицу ИГИЛ Галерея!

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43-летняя обладательница Оскара Анджелина Джоли известна своими гуманитарными делами - уже несколько лет она является специальным послом ООН. На этот раз актриса посетила иракский город Мосул, чтобы встретиться с жертвами недавних кровавых конфликтов, унесших жизни тысячи и заставивших бежать миллионы невинных людей.

Эта поездка стала 61-й миссией Джоли в качестве посла ООН, а в Ирак она приезжает в пятый раз.

«Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела за годы моей работы послом ООН. Люди здесь потеряли все: их дома разрушены, они обездолены. У них нет лекарств для детей, нет питьевой воды и основных вещей. Они все еще окружены телами под обломками. После невообразимой травмы от оккупации теперь они пытаются восстановить свои дома, в большинстве случаев - без посторонней помощи», - передают слова Джоли иностранные СМИ.

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