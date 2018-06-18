Танцы в неглиже: эротические работы фотографа из Киева (ФОТО 18+)
18. июнь 2018, 13:52
Вадим Штайн — мастер объектива, человек отечественного разлива. Увлекался скульптурой, долгое время работал актером в театре. А потом ему пришлось стать фотографом. И слава богу.
«Решая эстетические проблемы, я одновременно поднимаю кучу этических вопросов», — как-то в одном из интервью заявил Вадим. Что фотограф этим хотел сказать, спроси у него лично (Facebook в помощь). А мы тем временем покажем тебе одну из самых свежих его работ — эротическую фотосессию с танцорами в трусах и без.
Фотосессию целиком смотрите ЗДЕСЬ!