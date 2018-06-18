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Танцы в неглиже: эротические работы фотографа из Киева (ФОТО 18+)

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Фотограф: Вадим Штайн

ФОТО: boredpanda.com/Mport.ua

Вадим Штайн — мастер объектива, человек отечественного разлива. Увлекался скульптурой, долгое время работал актером в театре. А потом ему пришлось стать фотографом. И слава богу. 

«Решая эстетические проблемы, я одновременно поднимаю кучу этических вопросов», — как-то в одном из интервью заявил Вадим. Что фотограф этим хотел сказать, спроси у него лично (Facebook  в помощь). А мы тем временем покажем тебе одну из самых свежих его работ — эротическую фотосессию с танцорами в трусах и без. 

Фотосессию целиком смотрите ЗДЕСЬ!

Фотограф: Вадим Штайн

ФОТО: boredpanda.com/Mport.ua

Фотограф: Вадим Штайн

ФОТО: boredpanda.com/Mport.ua

Фотограф: Вадим Штайн

ФОТО: boredpanda.com/Mport.ua

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