Танцы в неглиже: эротические работы фотографа из Киева (ФОТО 18+)

«Решая эстетические проблемы, я одновременно поднимаю кучу этических вопросов», — как-то в одном из интервью заявил Вадим. Что фотограф этим хотел сказать, спроси у него лично (Facebook в помощь). А мы тем временем покажем тебе одну из самых свежих его работ — эротическую фотосессию с танцорами в трусах и без.