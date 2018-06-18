ТНТ4 выиграл серебро на всемирном конкурсе PromaxBDA North America Awards в Нью-Йорке

ФОТО: ТНТ4

Телеканал взял серебро на престижной всемирной премии в области телевизионного маркетинга и дизайна в Нью-Йорке PromaxBDA North America Awards 2018 в номинации «Something for Nothing» («Всё из ничего») за проморолик к фильмам «Крепкий орешек 4.0» и «Крепкий орешек 5». Yippee-kai-yay, mot*****cker!

По словам директора ТНТ4 Гавриила Гордеева, взять премию в категории «Всё из ничего» в стиле телеканала. Бюджет этого ролика не миллионы долларов, а 3 обычных рабочих дня отдела эфирного промоушна ТНТ4.

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Американский PromaxBDA для нас имеет особое значение, потому что там есть номинации, которые соответствуют каналу. «Всё из ничего» — это самая мощная категория в принципе. Кто разбирается в ней, у того большое будущее в маркетинге. У нас нет огромных средств, есть только контент и креатив. Но мы делаем всё возможное и получаем за это престижные награды».

Наград у телеканала ТНТ4 уже больше, чем ему лет. В 2016 году — золото PromaxBDA\UK в Лондоне, в 2017 — сразу золото, серебро и бронза там же, и впервые в 2018 году — серебро на PromaxBDA North America Awards.