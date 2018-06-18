ТНТ взял рекордное количество наград среди всех российских телеканалов на PromaxBDA Awards 2018

В этом году ТНТ был представлен во всех главных номинациях премии, получив наибольшее число статуэток среди всех российских телеканалов: 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых. Всего в финал PromaxBDA Awards 2018 попало 20 работ телеканала, что стало абсолютным рекордом для ТНТ за всю историю участия в премии.

ФОТО: TNT

Золото PromaxBDA Awards 2018 телеканалу ТНТ принесли физрук Фома, студенты из «Универа», а также самое масштабное танцевальное шоу России.

За лучшее продвижение контента в интернете

Акция «Позвони Фоме». Любой пользователь мог позвонить Фоме, и с помощью физрука решить свои проблемы. Автоответчик предлагал дозвонившимся разрулить одну из девяти проблем. В общей сложности с Олегом Евгеньевичем созвонилось почти 20 тысяч человек. Фома решает.

За лучший сериал или «живой» цифровой видео-контент в социальных сетях

19 августа 2017 года, в день старта нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, прошел всероссийский танцевальный онлайн-марафон, связавший московскую студию в Парке Горького с площадками более трех десятков городов России.

За лучший микро видео-контент

Интерактивный квест по мотивам сериала «Универ», в рамках которого пользователи инстаграма выбирали один из четырех возможных финалов предложенной истории.

Результаты акции: https://yadi.sk/i/efs0VXyH3XvEMK

Серебряная статуэтка досталась ТНТ за всероссийскую акцию «Попади на ТНТ».

За лучшую интеграцию с использованием социальных сетей

В рамках акции гигантский съемочный трейлер телеканала прокатился по 22 городам России, снимая эфирные ролики с участием обычных зрителей. Совсем скоро трейлер снова отправиться в путь — на очереди Урал и Сибирь.

Бронзу принесли ТНТ ситком «Филфак», музыкальный проект «ПЕСНИ», физрук Фома и российские хакеры.

За лучшую кампанию средствами наружной рекламы

https://yadi.sk/d/d7M0V-Gs3XutTC

Рекламная кампания ситкома «Филфак». Несмотря на всеобщую диджитализацию, ТНТ попытался вернуть молодежи интерес к большим, настоящим книгам.

За лучшую кампанию средствами статичной наружной рекламы: художественный замысел и дизайн

https://yadi.sk/d/WHCFT3XE3Xuta5

За лучшее ретуширование и производство

https://yadi.sk/i/83EwYd4x3XvJEo

Проект «ПЕСНИ». Два самых мощных музыкальных лейбла России — Black Star и MALFA… Два самых авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ…

Самое масштабное музыкальное шоу на российском телевидении.

За лучшее использование социальных сетей для продвижения программы или серии программ

Снова награды удостоилась акция «Позвони Фоме».

За лучшее эфирное промо

Промо-ролик четвертой части боевика «Крепкий орешек». В ролике была обыграна тема влияния российских хакеров на политику США. Если в нашей стране когда-то во всем был виноват Обама, то американцы во всех своих бедах обвиняют коварных русских хакеров.

Рубен Оганесян, заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу

«Похоже, мы хакнули Promax. В Нью-Йорке ночь, в Москве раннее утро, но мы привыкли существовать в круглосуточном режиме. Я бесконечно счастлив возможности работать в такой крутой команде маркетинга, которая у нас есть. Поздравляю дизайнеров, региональный маркетинг, эфирное промо, и отдельно хочу отметить наш диджитал, где в прошлом году произошел настоящий прорыв. Парни, девчонки – вы все очень крутые! Ну и спасибо руководству, которое терпит наше безумие».