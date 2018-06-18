Осторожно: очень горячо! В Сиднее показали секси-новинки строго 18+

Это мероприятие, впервые состоявшееся в 1996 году, является самым посещаемым в стране. Организатором Sexpo является бывший автомеханик Дэвид Росс, который после дорожной аварии решил резко изменить свою жизнь и прошел путь от владельца борделя до признанного лидера в секс-индустрии.

Известнейщая австралийская выставка здоровья, сексуальности и стиля жизни Sexpo посвящена взрослым развлечениям и интимным товарам. Ее цель - обеспечить всем желающим доступ к последней информации, касающейся эротической сферы.

В мероприятии принимают участие порнозвезды, проходят стрип-шоу и семинары, демонстрируются новейшие разработки в области секс-игрушек, в том числе и технически усовершенствующиеся с каждым годом секс-куклы.