Жена не отпустила мужа на чемпионат мира в Россию, но его друзья нашли выход

Пятеро мексиканских болельщиков четыре года назад договорились вместе отправиться в Россию поддержать свою сборную. Но в последний момент жена одного из них всё обломала. Многие бы назвали бедного парня подкаблучником, но только не они.
Ещё в 2014 году, когда чемпионат мира по футболу проходил в Бразилии, пятеро друзей из Мексики договорились, что на следующий мундиаль они снова отправятся вместе. К путешествию в Россию они подготовились основательно, даже купили старенький школьный автобус и отобразили на нём отсылки к мексиканской культуре.
Планы на дальнюю поездку в Россию были грандиозные, но в последний момент жена одного из друзей — Хавьера — всё обломала и никуда его не отпустила. Эта новость очень огорчила парней, но они вырезали его копию на картонке и с ней отправились в Россию. На футболке картонного парня гласит объясняющая надпись: "Моя жена меня не отпустила".
Судя по всему, двойник Хавьера отлично проводит время в России. Его друзья даже завели страницу в "Фейсбуке", куда сливают фото своего путешествия и, конечно же, Хавьера.
Кроме того, "двойник" парня холост и вполне себе может позволить обниматься и фотографироваться с туристками и русскими красавицами.
Неизвестно пока, что по этому поводу думают сам Хавьер и его жена. Но если он увидит, как весело проводят время его друзья, — точно сойдёт с ума от зависти.