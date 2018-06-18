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Шикарная женщина: племянница принцессы Дианы показала себя во всей красе

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Китти Спенсер, ставшая — вместе с братом Луи — звездой на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, анонсировала свое сотрудничество с Bulgari, сообщает Elle.

ФОТО: POOL New / REUTERS

О новом статусе амбассадора Китти Спенсер сообщила в Instagram. «Для меня огромная честь работать с самым знаковым итальянским ювелирным брендом. Bulgari всегда был синонимом творчества, традиций, красоты и гламура. Поэтому я очень рада стать частью семьи Bulgari», — подписала Спенсер пост со своим рекламным фото.

ФОТО: CJMAR / Bvlgari/ MEGA

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