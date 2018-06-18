Шикарная женщина: племянница принцессы Дианы показала себя во всей красе
18. июнь 2018, 15:30
Китти Спенсер, ставшая — вместе с братом Луи — звездой на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, анонсировала свое сотрудничество с Bulgari, сообщает Elle.
О новом статусе амбассадора Китти Спенсер сообщила в Instagram. «Для меня огромная честь работать с самым знаковым итальянским ювелирным брендом. Bulgari всегда был синонимом творчества, традиций, красоты и гламура. Поэтому я очень рада стать частью семьи Bulgari», — подписала Спенсер пост со своим рекламным фото.