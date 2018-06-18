пн, 18.06.2018
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  • С этой юбкой что-то не так: от платья 21-летней топ-модели не могли оторвать глаз

С этой юбкой что-то не так: от платья 21-летней топ-модели не могли оторвать глаз

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Знаменитая модель из Америки Белла Хадид в свой 21 год может сказать что у нее довольно таки стремительная карьера. Помимо того у нее насыщенные рабочие дни, манекенщица не забывает и об отдыхе и светских мероприятиях. 

В минувший четверг сестра одной из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид появилась на мероприятии в Нью-Йорке в необычном платье от Dior с практически прозрачной юбкой. 

Впрочем, Белла часто щеголяет перед камерами в откровенных нарядах. Поэтому не удивительно, что девушка вела себя раскованно… Смотри фото!

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