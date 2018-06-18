«У всех шок»: Рудковская и Плющенко оказались в эпицентре землетрясения в Японии

Находящаяся в Японии Яна Рудковская обратилась к обеспокоенным поклонникам, узнавшим о сильнейшем землетрясении, случившемся в Стране восходящего солнца. Продюсер успокоила фанатов, однако призналась, что они все в «легком шоке», и «пока не ходят поезда».
Японию накрыло стихийное бедствие – землетрясение магнитудой шесть баллов. Сообщается о сотнях пострадавших, есть погибшие. Сейчас же стало известно, что в эпицентре природной катастрофы оказались прославленный фигурист Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и младшим сыном Александром, передают Dni.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская обратилась к многочисленным поклонникам, которые всерьез беспокоились о продюсере и ее близких. «Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов, пока не ходят поезда и мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех легкий шок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала она.
Далее продюсер дала понять, что настроена позитивно и не намерена впадать в панику. «Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землятресение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!» – заключила Рудковская.