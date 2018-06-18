«У всех шок»: Рудковская и Плющенко оказались в эпицентре землетрясения в Японии

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская обратилась к многочисленным поклонникам, которые всерьез беспокоились о продюсере и ее близких. «Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов, пока не ходят поезда и мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех легкий шок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала она.