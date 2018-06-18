«Противно смотреть»: хамство Галкина испортило передачу о Говорухине

Свежий выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен памяти режиссера и политика Станислава Говорухина. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ним люди.

Гости делились рассказами о великом кинематографисте, а Максим Галкин вел передачу в традиционной живой манере. Некоторые зрители были возмущены поведением шоумена.

«Максим хамит гостям и самоутверждается за счет других людей. Пересмотрите вчерашний эфир», – отметил подписчик в Instagram ведущего. «Мне кажется, и без Галкина было бы хорошо! Не его передача», – добавил другой.