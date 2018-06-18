пн, 18.06.2018
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  • «Противно смотреть»: хамство Галкина испортило передачу о Говорухине

«Противно смотреть»: хамство Галкина испортило передачу о Говорухине

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Алла Пугачева и Максим Галкин.

ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Желание мужа Примадонны самоутвердиться за счет гостей студии не оставило зрителей равнодушными. Некоторые сочли такое поведение недопустимым и указали, что отсутствие Галкина пошло бы на пользу передаче на Первом канале, пишут Dni.

Свежий выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен памяти режиссера и политика Станислава Говорухина. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ним люди.

Гости делились рассказами о великом кинематографисте, а Максим Галкин вел передачу в традиционной живой манере. Некоторые зрители были возмущены поведением шоумена.

«Максим хамит гостям и самоутверждается за счет других людей. Пересмотрите вчерашний эфир», – отметил подписчик в Instagram ведущего. «Мне кажется, и без Галкина было бы хорошо! Не его передача», – добавил другой. 

Были и те, кто поддержал юмориста: «Спасибо Вам, Максим, за такие программы-воспоминания. Замечательно. Уходят великие, и рассказывать о них надо нам».

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