«Противно смотреть»: хамство Галкина испортило передачу о Говорухине

Желание мужа Примадонны самоутвердиться за счет гостей студии не оставило зрителей равнодушными. Некоторые сочли такое поведение недопустимым и указали, что отсутствие Галкина пошло бы на пользу передаче на Первом канале, пишут Dni.
Свежий выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен памяти режиссера и политика Станислава Говорухина. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ним люди.
Гости делились рассказами о великом кинематографисте, а Максим Галкин вел передачу в традиционной живой манере. Некоторые зрители были возмущены поведением шоумена.
«Максим хамит гостям и самоутверждается за счет других людей. Пересмотрите вчерашний эфир», – отметил подписчик в Instagram ведущего. «Мне кажется, и без Галкина было бы хорошо! Не его передача», – добавил другой.
Были и те, кто поддержал юмориста: «Спасибо Вам, Максим, за такие программы-воспоминания. Замечательно. Уходят великие, и рассказывать о них надо нам».