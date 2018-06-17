Письмо читателя: я сохранил свою семью, но цена была слишком велика…

Я знаю, ты прочтешь. Я знаю, ты всегда со мной рядом. Пусть я не вижу тебя, но я тебя чувствую…

Я хочу сказать огромное спасибо девушке, которая случайно ошиблась и написала мне сообщение. Именно Она сподвигла меня написать признание женщине, которую до сих пор люблю и любить буду Всю Свою Жизнь.

Может кому-то это поможет не совершить ошибку.

Мы познакомились в Сети. Я, именно я был инициатором. У каждого из нас были свои семьи, но при всём этом мы были очень одиноки. Я сам написал ей, не ожидая ответа и не надеясь ни на что.

Не знаю почему, но Она ответила и завязалась длительная переписка, после которой я понял, что влюбился. Никогда я не испытывал ничего подобного — это было безумием, влюбиться в женщину, которую никогда не видел.

Она убегала от меня и каждый день убеждала в том, что ничего из этого не получится, но я был настойчив. Я уже Любил Её и не представлял своей жизни без Неё. Она и стала моей Жизнью, моим воздухом, моей силой и слабостью.

Каждый день я убеждал и доказывал свою любовь, и всё– таки настал тот день, когда она поверила мне и по настоящему полюбила меня. Несколько лет Счастья, истинного Счастья с ней, дарили мне Жизнь.

Мечты, надежды на совместное будущее — это окрыляло и я готов был бросить всё и бежать к ней, лишь бы быть с Ней Рядом….и я бежал!!! Именно с ней я познал истинную любовь и счастье.

Именно с ней я познал бурю эмоций, что перевернули мою жизнь с ног на голову. Я изменился и стал другим. Всё,что для меня было до Неё важным, отошло на второй план. Я осознал истину полноценной жизни.

Любовь, нежность, счастье, уважение и радость поселились в моей душе. Я парил и этому не было конца. Тот день, Ненавижу его, по моей глупости поставил точку в наших отношениях.

Моя жена обо всём узнала и я струсил. Страх овладел мною. Я готов был отказаться от всего, лишь бы сохранить семью и ОТКАЗАЛСЯ!!! Я стал бездушным и холодным, и своими поступками отталкивал ту, которую Любил больше жизни!!!

Мне казалось, что вновь полюблю жену, всё восстановлю и любовь вернётся к нам. Каким же я был глупцом. Я жестоко обманывал себя, сохраняя семью. И что я получил? Да, сохранил семью, но в тот же день умер!!!

Нет больше жизни во мне, лишь воспоминания, что рвут моё сердце и душу на части. Лишь сейчас я осознаю, как Моя Любовь боролась за нас, просила, плакала, умоляла остановиться, сохранить всё то, что у нас было.

И ведь не было условий и она не просила ни о чём, и всё же — Я Потерял Её!!! И теперь, прожив определенное время без Неё, я понял, что люблю женщину, которая не выдержав моего бездушия, хладнокровия — ушла, забрав навсегда с собой моё сердце и душу.