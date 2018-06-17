Смотрите: какая счастливая эстонская семья живет на Сейшелах, как в раю

Кто бы из нас не хотел пожить на африканских островах посреди Индийского океана, где солнце теплее, море более синее, трава зеленее, чем у нас. Журналисты побывали в гостях у эстонской семьи, которая сейчас живет на Сейшелах.
Эстонская семья переехала туда, поскольку главе семьи предложили работу в отеле на островах. Зарплата - потрясающая, примерно, как у среднестатистического председателя правления в Эстонии. Кроме этого, полностью оплачивается перелет всей семье, проживание и страховка. Кстати, средняя стоимость ночь проживания в трехзвездочном отеле на острове стоит более 130 евро.
И что самое удивительное - самая минимальная температура на острове за всю историю измерений составила +19,6 градусов тепла. А самая максимальная - 34,4. Обычно температура на островах колеблется от 24 до 30 градусов тепла.
И это не телепроект «Дом-2», который тоже снимается на Сейшельских островах.
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