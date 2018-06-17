Горячая галерея и видео: перуанская модель каждый раз снимает лифчик, когда ее сборная забивает гол
17. июнь 2018, 18:18
В Сети обсуждают фото с перуанской моделью Ниссу Каути, которая приехала поддержать национальную сборную на ЧМ по футболу в Россию. Девушка, надев подчеркивающий ее пышные формы топ, оставила надписи в поддержку спортсменов из Перу прямо на своем теле, сообщает Ren.tv.
Как отмечают западные издания, Каути не впервые поддерживает футболистов национальной сборной и словом, и делом, и телом. На родине ее и вовсе прозвали "подругой" команды и даже ее талисманом.
По данным портала Elu24, модель каждый раз снимает с себя лифчик, когда футбольная сборная Перу забивает гол.
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