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  • Горячая галерея и видео: перуанская модель каждый раз снимает лифчик, когда ее сборная забивает гол

Горячая галерея и видео: перуанская модель каждый раз снимает лифчик, когда ее сборная забивает гол

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В Сети обсуждают фото с перуанской моделью Ниссу Каути, которая приехала поддержать национальную сборную на ЧМ по футболу в Россию. Девушка, надев подчеркивающий ее пышные формы топ, оставила надписи в поддержку спортсменов из Перу прямо на своем теле, сообщает Ren.tv.

Как отмечают западные издания, Каути не впервые поддерживает футболистов национальной сборной и словом, и делом, и телом. На родине ее и вовсе прозвали "подругой" команды и даже ее талисманом. 

По данным портала Elu24, модель каждый раз снимает с себя лифчик, когда футбольная сборная Перу забивает гол. 

Пикантные снимки смотрите ЗДЕСЬ! Видео доступно ниже. 

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