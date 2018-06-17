Самый худший участник «Евровидения» от Эстонии Юри Поотсманн рассказал об отвратительном случае в магазине

Эстонский певец Юри Поотсманн рассказал в эфире утренней программы «Suvehommik» на Raadio 2 о том, что его последнее место в полуфинале песенного конкурса «Евровидение» несколько лет назад до сих пор не дает некоторым эстонцам покоя. Совсем недавно Поотсманн встретил в продуктовом магазине в Старом городе мужчину, который кричал имя артиста уже издалека.