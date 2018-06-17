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  • Самый худший участник «Евровидения» от Эстонии Юри Поотсманн рассказал об отвратительном случае в магазине

Самый худший участник «Евровидения» от Эстонии Юри Поотсманн рассказал об отвратительном случае в магазине

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ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонский певец Юри Поотсманн рассказал в эфире утренней программы «Suvehommik» на Raadio 2 о том, что его последнее место в полуфинале песенного конкурса «Евровидение» несколько лет назад до сих пор не дает некоторым эстонцам покоя. Совсем недавно Поотсманн встретил в продуктовом магазине в Старом городе мужчину, который кричал имя артиста уже издалека.

«Такой вот мужчина подошел ко мне, он еще издалека кричал мое имя на весь магазин. Мужчина тайно снимал меня тоже. Я спросил, почему он меня снимает, на что получил ответ: "Да кому ты нужен, ты же занял последнее место на Евровидении"», - вспоминает Поотсманн, пишет Menu.err.ee.

«Если на «Евровидении» всё пройдет гладко, то ты суперзвезда, а если плохо - то всё совсем по-другому», - сказал артист. 

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