Самый худший участник «Евровидения» от Эстонии Юри Поотсманн рассказал об отвратительном случае в магазине

Эстонский певец Юри Поотсманн рассказал в эфире утренней программы «Suvehommik» на Raadio 2 о том, что его последнее место в полуфинале песенного конкурса «Евровидение» несколько лет назад до сих пор не дает некоторым эстонцам покоя. Совсем недавно Поотсманн встретил в продуктовом магазине в Старом городе мужчину, который кричал имя артиста уже издалека.
«Такой вот мужчина подошел ко мне, он еще издалека кричал мое имя на весь магазин. Мужчина тайно снимал меня тоже. Я спросил, почему он меня снимает, на что получил ответ: "Да кому ты нужен, ты же занял последнее место на Евровидении"», - вспоминает Поотсманн, пишет Menu.err.ee.
«Если на «Евровидении» всё пройдет гладко, то ты суперзвезда, а если плохо - то всё совсем по-другому», - сказал артист.