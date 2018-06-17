вс, 17.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • С ума сойти! После этого трюка парень бросил курить (ВИДЕО)

С ума сойти! После этого трюка парень бросил курить (ВИДЕО)

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Александр Замашка.

ФОТО: Личный архив

Иллюзионист Александр Замашка продолжает удивлять своих друзей и поклонников. На этот раз трюк получился таким сильным, что один из зрителей даже бросил курить. 

Александр Замашка коротко подписал этот ролик так: «Парни хотели меня неожиданно подловить, но ничего не вышло, орут и до сих пор в шоке, а Валентин после этого трюка вообще бросил курить».

Смотрите видео и вы!

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