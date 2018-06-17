LimonCмотриС ума сойти! После этого трюка парень бросил курить (ВИДЕО)С ума сойти! После этого трюка парень бросил курить (ВИДЕО)Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать17. июнь 2018, 16:16Александр Замашка.ФОТО: Личный архивИллюзионист Александр Замашка продолжает удивлять своих друзей и поклонников. На этот раз трюк получился таким сильным, что один из зрителей даже бросил курить. Александр Замашка коротко подписал этот ролик так: «Парни хотели меня неожиданно подловить, но ничего не вышло, орут и до сих пор в шоке, а Валентин после этого трюка вообще бросил курить».Смотрите видео и вы!александр замашкавидеопареньсмотрифокусфокусы