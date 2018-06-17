Красочная галерея: в Киеве проходит яркий гей-парад

К 11 утра полиция задержала 56 противников гей-парада, которые пытались помешать мероприятию. В стычках с ними пострадали пятеро стражей порядка. Всех задержанных доставили в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

Рано утром около 150 человек вышли на перекресток в центре Киева и перекрыли дорогу по ходу марша. Полицейские безуспешно пытались уговорить их разойтись и в итоге оттеснили с дороги. «При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали», — говорится в сообщении Нацполиции.

Затем стало известно о столкновениях между противниками и участниками марша у отеля «Опера». Там были задержаны 18 человек.

Гей-парады на Украине ежегодно сопровождаются стычками противников однополой любви с участниками акций и полицейскими, но серьезных столкновений удается избегать.