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  • Как похудеть к пляжному сезону 2018: названа действенная мужская диета

Как похудеть к пляжному сезону 2018: названа действенная мужская диета

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Мужчина на пляже. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Это будет сложно. Но оно того стоит, пишет Mport.ua.

Правильное питание (в данном случае точнее называть словом диета) — самое сложное и ответственное дело из всей твоей подготовки к пляжному сезону. Ибо формула красивого тела: 

1. Белок 

Тебе нужно повысить норму потребляемого белка: с 1,5 грамма на кило сухого веса — до 2,5 граммов на кило сухого веса. Такое количество белков способствует не только набору мышечной массы, но и сжиганию жира.

2. Жир

Количество потребления жира: 1 грамм на 1 твой килограмм.

3. Углеводы 

Схема:

  • первые 4 дня недели — 50 граммов углеводов;
  • 5-й день — праздник живота: до 350 граммов углеводов, а количество белка снизь до 1 грамма на кило;
  • 6-й и 7-й дни: 100-150 граммов углеводов.

Эпилог 

Такая диета — одна из самых несложных, так как в ней присутствует день 5 — разгрузочный, благодаря которому ты будешь баловать себя раз в неделю, благодаря чему не будешь срываться / пускаться во все тяжкие. 

К тому же такой рацион способствует поддержанию гормональной системы: 

во-первых: чтобы в процессе пляжной подготовки ты не превратился в безвольный овощ;

во-вторых: чтобы ты не “тормозил“ в плане сжигания жира.

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