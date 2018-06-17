Как похудеть к пляжному сезону 2018: названа действенная мужская диета

Правильное питание (в данном случае точнее называть словом диета) — самое сложное и ответственное дело из всей твоей подготовки к пляжному сезону. Ибо формула красивого тела:

1. Белок

Тебе нужно повысить норму потребляемого белка: с 1,5 грамма на кило сухого веса — до 2,5 граммов на кило сухого веса. Такое количество белков способствует не только набору мышечной массы, но и сжиганию жира.

2. Жир

Количество потребления жира: 1 грамм на 1 твой килограмм.

3. Углеводы

Схема:

первые 4 дня недели — 50 граммов углеводов;

5-й день — праздник живота: до 350 граммов углеводов, а количество белка снизь до 1 грамма на кило;

6-й и 7-й дни: 100-150 граммов углеводов.

Эпилог

Такая диета — одна из самых несложных, так как в ней присутствует день 5 — разгрузочный, благодаря которому ты будешь баловать себя раз в неделю, благодаря чему не будешь срываться / пускаться во все тяжкие.

К тому же такой рацион способствует поддержанию гормональной системы:

во-первых: чтобы в процессе пляжной подготовки ты не превратился в безвольный овощ;