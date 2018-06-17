LimonCмотриСмотрим и наслаждаемся: эстонская теннисистка оголила подтянутый животСмотрим и наслаждаемся: эстонская теннисистка оголила подтянутый животLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать17. июнь 2018, 14:44Анетт КонтавейтФОТО: THOMAS SAMSON / AFPЭстонская теннисистка Анетт Контавейт, как и другие спортсмены такого уровня, находится в великолепной форме. Смотрите, какая у артистки любимая футболка! My forever favorite T-shirt 🙌🏻 Oh, and pardon my post nap messy bed in the background 😴👀Публикация от Anett Kontaveit (@anett_kontaveit) 16 Июн 2018 в 10:29 PDTанетт контавейттеннис